El cantante Pablo López ha hablado en Liarla Pardo sobre cómo está llevando el confinamineto. "Lo he llevado bien porque tengo suerte. He tenido salud, he podido hablar con mi madre y con mi hermano y he podido ver cómo somos un patio extraño este país que, de repente, nos saca su cara más hermosa", ha expresado.

En esta línea, López ha dicho: "Con lo que nos gusta abrazar en persona, nos hemos abrazado muchísimo de una forma prácticamente poética, abstracta; me he podido asomar a un balcón de algo bonito dentro de la dureza de todo esto".

Asimismo, el cantante ha dicho que el tema de no poder conciertos multitudinarios, "es un mal menor porque lo importante es la salud", aunque ha afirmado que "el problema es que hay entre 26 y 36 personas por gira detrás del escenario, que no se ve y para los que puede que pasen un momento más complicado".

Para el cantante, la parte negativa del confinamiento es que él es "muy adicto" a la vida social. "Echo mucho de menos oler, tocar, besar a mis amigos y amigas, a mi madre, a cualquiera. En la calle uno recibe un cariño y un respeto hermoso y yo soy mucho de piel y lo echo exageradamente de menos", ha expresado el cantante y compositor.

López también ha sorprendido cantando y tocando y directo Mariposa', el nuevo single de su cuarto álbum, una actuación por la que ha recibido los aplausos de sus vecinos.

Por último, Pablo López ha recordado a su madre, afirmando que "es la jefa de estado, pero de estado de ánimo, que es lo bonito". "Me ha castigado siempre con obligarme a ser yo mismo y eso es maravilloso", ha dicho el cantante.