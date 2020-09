Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, sigue al frente del Ayuntamiento de Ourense con el apoyo de solo dos concejales. Todo porque el resto de miembros de su formación y del Partido Popular que sustentaban su Gobierno le retiraron el apoyo después de ser acusado por presuntas prácticas corruptas. ¿Se puede sacar adelante un consistorio con tan pocas personas? Es la pregunta que ha lanzado Cristina Pardo al alcalde del municipio gallego.

"Se puede gobernar perfectamente, pero porque damos por hecho de que lo que existía era lo correcta. Teníamos los mismos concejales que una gran ciudad, como Vigo o Coruña. Ourense tiene la mitad de concejales que Madrid. Teníamos 27 concejales, como si esto fuera un parlamento, y no es necesario", ha expuesto Pérez Jácome.

En este sentido, ha señalado que "en Ourense son los técnicos los que llevan el día a día y los políticos los que toman las decisiones", y ha precisado: "Para tomar decisiones y marcar el rumbo, con tres políticos se puede gobernar. Si no se toman decisiones, no sirve de nada". Pero ¿qué ha sucedido para que le hayan retirado el apoyo a Pérez Jácome el resto de concejales?

Así lo ha manifestado él en Liarla Pardo: "Yo no he hecho nada mal, estamos ante una trama para derribarme porque lo que quieren hacer realmente es un relevo en la alcaldía". Y ha ahondado en esta cuestión: "Se me acusa de algo mucho más pequeño que lo que hizo Podemos en Madrid, acusado por un problema en las cuentas del partido. Sería inimaginable que Pedro Sánchez se desligara de Podemos hasta que aclarasen esta situación".

Pérez Jácome ha asegurado que el problema viene por parte de "unas personas que no son del partido" que le hicieron acusaciones sobre las cuentas de Democracia Ourensana: "Luego se desveló que no estaban en el partido, y luego ni siquiera conocían las cuentas y no tenían claro ni en qué se estaba gastando el dinero". Por ello, el alcalde ha entonado el 'mea culpa' a la hora de reconocer que fue él quien hizo "la selección de la lista electoral" y llevó "traidores" en ellas.

Yo no tengo por qué ir enseñándole mi bolsillo a nadie"

"Fíjate hasta qué punto estaban en 'comandita' con el PP que en el momento en el que estas personas montan este 'pollo', el PP se une a ellos y dice: 'No, son graves acusaciones y nos vamos del Gobierno'". Pérez Jácome también ha entrado a explicar la supuesta razón por la que estos concejales le acusan de no hacer públicas las cuentas del partido: "Tuvimos una reunión con ellos y el día antes presentaron un escrito en Fiscalía. No tenían ningún interés en ver las cuentas, porque se les explicaron estas cuentas al día siguiente, y presionaron a dos de ellos para firmar".

Sobre por qué no ha hecho aún públicas dichas cuentas, el alcalde de Ourense se ha limitado a decir que no tiene "por qué enseñarle el bolsillo a nadie, será al que me acusa a quien tenga que enseñarle el bolsillo" para demostrar si está o no en lo cierto.