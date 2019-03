Eva González: "El feminismo es necesario porque las mujeres todavía tenemos mucho por lo que luchar"

Eva González ha hablado en Liarla Parda sobre el 8M y ha defendido el feminismo: "Las mujeres tenemos mucho por lo que luchar hasta ser iguales, el feminismo es necesario".

Además, ha destacado que en esta defensa, las mujeres no deben estar solas: "El feminismo tiene que ir de la mano del hombre y que los dos caminemos a la vez". No obstante, se ha mostrado optimista con el futuro y el cambio social: "Llegará un momento en el que no tengamos que explicar todo esto, intento a mi hijo Cayetano educarlo para que cuando sea un hombre esto no haya que reivindicarlo".

Eva González ha criticado que en las entrevistas a las madres siempre se les pregunte cómo concilian, mientras que a los hombres no se les dice nada: "Con un trabajo tan público, siempre me preguntan a mí y a mi marido no. Él trabaja igual que yo y no le tratan igual".

La presentadora también ha cuestionado que, en muchas ocasiones, se pregunte a las mujeres si sus maridos les ayudan: "Lo lógico es que las tareas sean totalmente equitativas".