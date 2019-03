Hay algo por lo que Cristina Pardo no "perdonará" (o sí) a Pablo Montesinos que se haga político

Pablo Montesinos se ha estrenado en un mitin como número uno del PP por Málaga. En Liarla Pardo ha confesado que estuvo "un poco nervioso al principio, pero tenía muy claro lo que decir y dejar claro las razones" de este paso. "Creo en el proyecto de Pablo Casado", defiende el periodista.

Su objetivo en política es claro: "Voy a intentar llevar la moderación y el sosiego a la política. No voy a callar cuando haya cosas que no me gusten".

Pablo Montesinos le ha pedido consejo a Cristina Pardo porque "se le movía" mucho el flequillo durante el mitin. La presentadora no ha podido ayudarle: "Llega un momento que el volumen es incontrolable".

Además, Cristina Pardo le ha pedido que ponga un titular a las listas de Casado. Ella misma le pone algunos ejemplos: "Muerte y destrucción" o "Sólo puede quedar uno". El periodista no se atreve y, entre bromas, asegura que no quiere que me "llamen de Génova 13" para regañarle.

Cristina Pardo ha aprovechado esta entrevista para lanzarle un 'reproche' al político: "Normalmente nosotros decimos que entre los políticos no se pueden tener amigos y esto es algo que yo no te voy a perdonar Montesinos".

El periodista le ha asegurado que tendrá que aguantarle: "Por lo menos por mi parte vamos a tener que ser amigos durante mucho tiempo". Ante esto, Pardo sólo le ha pedido que lo haga bien: "Como lo hagas mal y me obligues a darte cera… hazlo bien que no te quiero maltratar". Y ha sentenciado: "A partir de ahora las entrevistas solo pueden empeorar".