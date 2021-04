María Galiana ha confesado en Liarla Pardo que tiene miedo a "perder la 'chaveta'", algo que, según ha expresado, le pone "de los nervios". "Yo ya estoy en el momento en el que para expresarme busco sinónimos porque no me viene la palabra que quiero decir", ha reconocido, a lo que ha añadido que se trata de algo "muy propio de la vejez".

Asimismo, la actriz ha señalado que "también es muy propio de la vejez acordarse de todo lo que ha pasado en tu vida, y no de lo que has comido ayer por la noche". "Yo eso lo acepto, pero la sensación de que me quede ya tan poco no me da miedo, me da una pena horrorosa", ha manifestado.

En lo referente a las residencias de mayores, Galiana ha dicho que "es una pena que no haya pisos tutelados para personas mayores y que las hayan obligado a salir de sus casas para ir a residencias". "No tener nada de aquello con lo que has vivido toda tu vida es dificilísimo", ha lamentado.

Ella, por su parte, vive sola y hace vida normal: "Mis hijos me preguntan cuándo voy a dejar de conducir porque les da miedo, pero yo no voy a dejar de hacerlo", ha afirmado.