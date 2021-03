Celia Villalobos ha dejado clara su postura acerca de Vox, un partido que califica de "ultraderecha". La exministra del Partido Popular reconoce que no le gusta "la posición en determinados temas sociales" de la formación liderada por Santiago Abascal.

"No me gusta absolutamente nada. No me explico que haya mujeres en Vox; no me explico cómo les votan. Me parecen profundamente machistas", critica con dureza Villalobos.

Villalobos apuesta por volver a la fórmula del bipartidismo, con un centroizquierda y un centroderecha que "integren todas las sensibilidades", como puede verse en el vídeo que acompaña a esta noticia.