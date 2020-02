Esteban González Pons, europarlamentario del PP, ha hablado con Cristina Pardo para presentar la que es su primera novela, 'Ellas', un relato sobre cómo se vivía el amor en su generación. Un libro que la presentadora de Liarla Pardo ha reconocido haber terminado ya, y que ha dado lugar a un divertido momento entre ambos.

González Pons le ha dado las gracias a Pardo por haber leído la novela, y le ha pedido que "no desvele el final", y a ello ha respondido la periodista con humor: "Me ha gustado, aunque debo decir que no tengo esos sentimientos por el amor de la infancia. Me queda muy atrás".

Acto seguido, Cristina Pardo ha bromeado asegurando que su amor de la infancia no le hizo "ni caso", pero ha precisado: "Ahora me hace más caso, pero ya no me gusta". También entre risas ha respondido González Pons a esa afirmación de Pardo: "Eso me pasó a mí también, Cristina".