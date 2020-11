Martín Berasategui ha expresado en Liarla Pardo que, "desde la humildad de un cocinero", su petición a los políticos sería que escuchasen porque "para aprender hay que escuchar", y que "indistintamente de lo que se piense políticamente, vayan hombro con hombro".

"Si no escarmentamos con esto, ¿con qué vamos a hacerlo?", se ha preguntado el 15 Estrellas Michelín, quien ha añadido que "hay tenerle un respeto a todo lo que ha pasado, pero no se debe entrar en el pánico y en la histeria porque no avanzamos nada". "Sobre todo, decirles que vayan unidos", ha concluido.

A esto, David de Jorge ha añadido que recomienda a los políticos que "vayan de vez en cuando a casas de sus madres si están vivas y que les escuchen que eso es muy importante porque dan consejos de oro". "Me da la sensación de que hay muchos políticos en España que no comen con su madre desde hace mucho tiempo. Así que políticos españoles, Martín y yo os damos un consejo: comed con vuestras madres y escuchadlas porque son sabias", ha manifestado el cocinero vasco.