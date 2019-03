El alegato feminista de Alaska: "El feminismo no es ni liberal, ni extremista ni populista, es creer en la igualdad de derechos y obligaciones"

La artista ha asegurado que al ser "una votante joven" tiene que leerse los programas electorales. La cantante ha confesado que tan solo es española desde 2011, por lo que ha votado tres veces: "Siempre me he leído los programas electorales para descubrir que el mundo no es blanco o negro", ha asegurado, a lo que ha añadido que es "una pena" que no se pueda "votar leyes y no partidos".

Pero la hispano-mexicana ha asegurado que de cara a las elecciones del 28-A no lo hará: "No se si sirve para algo porque luego veo votantes enfurecidos porque no cumplían lo que les ofrecían. Este año no me las voy a leer, aunque voy a votar porque no quiero quejarme luego", ha concluido.

La artista también ha querido realizar su propio alegato: "Hay gente que vota a las personas, pero en España deberíamos entender que esto no es Estados Unidos. No votamos a un líder votamos a un partido y a veces tendríamos que entender que estamos votando un programa".

Sobre el feminismo, Alaska ha asegurado que "hay que proteger a los hombres a las mujeres, a los niños y a todo el mundo, no se puede utilizar a nadie", y ha aclarado que, en su opinión, "el feminismo no es ni liberal, ni extremista ni populista, es creer en la igualdad de derechos y obligaciones entre dos personas porque una nace con unos genitales, otra va con otros". "Tu como mujer u hombre feminista puedes ser liberar pero el feminismo solo hay uno", ha concluido.

La artista ha asegurado que las etapas históricas se "mitifican" y que "nunca se va a hacia atrás cundo la ley está de tu mano": "Poder denunciar cuando te agreden y que la ley no esté de tu mano es algo que los jóvenes tenéis que entender que antes no era así, por raro, por mujer, por maricón o por lo que fuera".

Alaska ha asegurado que aunque "la mentalidad de las personas no va tan adelante como creemos; tenemos agresiones cada día, pero las personas no somos especialmente brillantes a veces para los sentimientos y para la manera de manifestarlos".

"Lo que es complicado es la opinión hoy en día", ha asegurado la cantante, que ha ejemplificado el caso con 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', una película dirigida por Pedro Almodóvar y estrenada en 1980: "No es que no se puedan hacer las cosas, pero si estás dispuesto a aguantar 24 o 48 horas de coñazo y luego alguna denuncia puedes hacerlo, dependiendo de si te apetece meterte en esos coñazos. Antes no había coñazos", ha concluido.