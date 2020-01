Antena 3 está de celebración y es que la cadena cumple 30 años. Para celebrarlo y aprovechando que Nuria Roca, una de las míticas presentadoras de la cadena, se encuentra en plató, Cristina Pardo muestra un vídeo en el que se pueden ver momentos destacados de Roca durante su carrera.

De la isla de los famosos a El millonario, Nuria Roca ha presentado diferentes programas en Antena 3 y laSexta. Preguntada por Pardo sobre si le da miedo envejecer, la presentadora lo tiene claro.

"Ahora que me acerco a los 50, he tomado conciencia de que los años van pasando muy rápido, no por el tema de las arrugas sino porque de repente te ves con poco tiempo para hacer lo que quieres", reflexiona Nuria Roca en plató.

Otros momentos destacados

Por otro lado, Nuria Roca y Esty Quesada critican en este vídeo el veto parental que quiere imponer Vox en los colegios. Además, defienden que "es muy importante decirles a los niños" que no son heterosexuales "que hay más gente como ellos". "Si todos nos ponemos a opinar, la educación sería bastante pobre en este país", insiste Roca.

Además, Esty Quesada habla en este vídeo de Liarla Pardo sobre la depresión, una enfermedad que ella misma ha desvelado haber padecido: "Mi libro de autoayuda es tener muchos amigos buenos y reírme mucho". "Antes de diagnosticarte con depresión mira a ver si no estás rodeada de gilipollas", recomienda la joven.

Por último, la joven, anteriormente conocida como Soy una pringada, reflexiona en este vídeo de Liarla Pardo sobre ser agénero y bisexual. Afirma que "hay que llevarlo con naturalidad" y declara que entiende "que haya gente que necesite contarlo".