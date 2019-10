El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, ha asegurado que hay grabación del proceso de la exhumación de Franco y que va a salir a la luz. Cristina Pardo pregunta al portavoz de la Fundación, Jaime Alonso, de parte de quién viene ese vídeo, si por parte de la familia Franco o por parte del Gobierno.

"Me imagino que será de quien pudo grabar, que fueron 200 personas que estuvieron presentes en la exhumación y la inhumación". Paro apunta que no había tantas personas, y entonces Alonso señala: "La carpa (que cubría la tumba del dictador) estaba abierta para la parte del Gobierno y las personas que presenciaban la exhumación y velada para la familia que no podían ver y oían lo que estaba ocurriendo allí".

Aun así, el portavoz explica que no tiene constancia de la existencia de dicho vídeo: "Me hubiera gustado que el Gobierno, ya que ha organizado el show, lo hiciese completo y llevase a la opinión pública cómo se procedió a desenterrar al anterior jefe del Estado, y con qué poca delicadeza y tacto se ha tratado con un muerto".

En ese punto de la entrevista, Pardo añade que "Franco tampoco tenía como fuerte la delicadeza". "Eso es otro de los errores comunes, parece que es la única persona del mundo que no tiene virtud. La Historia, debería ser veraz y objetiva, pero que impongan un relato de la historia de buenos y malos no lo admitiremos ni toleraremos jamás. Es propio de estados totalitarios y no de una democracia", señala el portavoz de la Fundación Franco, al tiempo que añade: "La Ley de Memoria Histórica es totalitaria", mientras Pardo hace la siguiente pregunta.

Por ello se produce un malentendido. Alonso le dice a la presentadora que no ha escuchado su pregunta y esta responde: "No me ha oído porque no he querido decir lo que pienso", lo que ha desatado la risa y los aplausos del público. "Si el programa es suyo, diga lo que piensa", responde el entrevistado.

Dónde quieren llevar los restos de Franco

La familia Franco ha dicho que va a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder enterrar a Franco donde ellos quieran. ¿Dónde le quieren llevar?

"Nos gustaría que estuviese donde habían decidido cuando falleció. Ningún muerto debe moverse de su tumba. El mito lo crea la izquierda, y el símbolo, que es incuestionable por su vida como militar, en la Guerra Civil luchando frente al comunismo y por su obra como estadista. Nadie lo va a poder borrar del corazón, la mente y el alma de los españoles", responde el presidente de la Fundación del dictador.

Y añade: "Que haya o no debate, y que tengan los medios de comunicación al servicio de esa manipulación histórica de la verdad o no, al final, aunque nos apliquen el código penal nos fortalecerá más porque todo serán leyes frente a la verdad, y frente a la justicia, al menos de una parte de los españoles".

"Por lo menos Franco tenía y tiene tumba. En un estado de Derecho lo mejor es respetar la ley por el bien de todos", señala la periodista. "Nosotros lo hemos hecho. Son los tribunales los que no se han respetado a sí mismos", zanja Alonso.

Después de varios intentos de Cristina Pardo para despedir al entrevistado, dice: "No se quiere ir a pesar de que somos una tele manipuladora". A lo que Alonso responde: "Me gustaría ir sin que me ofendiera".