A Cayetana Guillén Cuervo se le da bien "mediar" entre personas enfrentadas. Así lo ha confesado en una entrevista en Liarla Pardo en la que Cristina Pardo le ha cuestionado: "¿Por qué no te vas al Congreso de los Diputados a mediar?".

La actriz ha contado que nunca había visto una España tan polarizada como la de ahora, y defiende que "no hay nada más bonito pedir perdón y decir te quiero a alguien. El día que lo aprendan, habrán ganado las elecciones", dice refiriéndose a la crispación política. Así, asegura que "no hay nada que desconcierte y desasosiegue más al ciudadano que verles discutir, con esa desazón, esa falta de entendimiento y los insultos... A mí eso me aleja mucho de la política", ha explicado.