Carmen Maura ha afirmado en Liarla Pardo que la sociedad ha "avanzado muchísimo desde el franquismo", aunque ha reconocido que "la sociedad probablemente sigue siendo muy machista".

Sin embargo, la actriz ha dicho que no está de acuerdo "con lo que a veces se hace para que deje de ser machista". "Yo con el feminismo exagerado y llevado a extremos no estoy muy de acuerdo la verdad", ha manifestado.

En este sentido, Maura ha defendido: "A mí no se me puede decir que no sea feminista con la vida que he tenido. Cuando yo empecé todo era un escándalo, desde divorciarse hasta ser actriz, pero las exageraciones no me parece que ayuden".

Según ha dicho la actriz, "siempre va a haber machistas", ya que, según ha afirmado, "eso no se pasa de la noche a la mañana". "Sin embargo, no me parece que sea uno de los grandes problemas que podamos tener", ha expresado.