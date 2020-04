Begoña Villacís (Cs), vicealcaldesa de Madrid, atiende a Liarla Pardo para valorar la gestión del Ayuntamiento de Madrid de la crisis del coronavirus. La política de la formación naranja no se atreve a vaticinar una salida temprana del confinamiento.

"Me gustaría decir que vamos a salir pronto, pero no tenemos elementos de juicio", asegura. Villacís celebra la decisión del Gobierno de dejar salir a los niños a las calles a partir del 27 de abril, defendiendo que "no se está pensando en los jóvenes", a los que cree que habría que incorporar a este debate.

Como madre, Villacís bromea al hablar sobre la relación con sus hijas durante la cuarentena: "Tenemos nuestros momentos". Eso sí, destaca haber tenido "más conversaciones interesantes" con ellas estos días "que en los últimos meses".

El momento de Rita Maestre y José Luis Martínez-Almeida en el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha sido ampliamente aplaudido durante los últimos días, algo que para Villacís no es casual. "Desde el primer minuto, decidimos que teníamos que incorporar a los grupos de la oposición a la gestión de la crisis. Cada cuatro días, mantenemos reuniones con todos los portavoces, donde les damos todas las explicaciones que quieren y les escuchamos. Este trabajo es de verdad, es sincero", afirma.

Asegura que Ciudadanos está dispuesto a "consensuar un pacto para la reconstrucción de España" con el Gobierno. Eso sí, avisa que "cuando te reúnes, te tienes que reunir de verdad": "La disposición tiene que ser sincera y con ganas de llegar a un pacto. Esta situación extraordinaria requiere una actitud extraordinaria".

La polémica de este domingo la ha protagonizado José Manuel Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que durante su intervención en la comparecencia del Comité Técnico ha asegurado que uno de los objetivos de la lucha contra los bulos es "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno".

Villacís intenta ser "comprensiva", afirmando que "estas crisis no vienen con un manual de instrucciones". No obstante, deja una reflexión y una crítica al Gobierno cuando asegura que "hay cosas que no se están llegando a entender".

"La ausencia de control al Gobierno no es buena. Eso que se ha deslizado hoy, en un momento como este en el que el Gobierno tiene tanto poder... ojo con tener tanto poder. Si realmente queremos democracia, los tiempos en los que el Gobierno tiene más poder son en los que más transparencia tiene que haber. Habiendo sido muy comprensiva con muchos errores, hay cosas que no nos podemos permitir en democracia, menos cuando se tiene tanto poder. Pediría un esfuerzo del Gobierno que sea consciente de la sociedad en la que quieren vivir los españoles. Esto que he escuchado no me ha gustado nada", zanja Villacís.