Matías Prats ha hablado en Liarla Pardo sobre momentos históricos que ha vivido en primera fila. Por ejemplo, el día de la muerte de Franco, el periodista ha contado que "llevaba cuatro meses trabajando de becario en TVE". "Me tenían ahí más llevando cafés y teletipos", ha recordado el periodista, añadiendo que, con la muerte de Franco, faltaba gente y le pidieron que "hiciese continuidad a última hora de la noche".

"Y ahí salió Matías durante algunas horas relatando lo que estaba sucediendo. Alguien se fijó en mí y, a partir de ahí, tuve la inmensa fortuna de que el cambio de dictadura a democracia me pillara tan joven, con una imagen alternativa o distinta a la que había allí y me llegaron oportunidades", ha afirmado.

"Pillé los años más sangrientos de ETA"

Matías Prats también dio las noticias de los atentados de ETA. "Yo siempre lo recuerdo cuando tengo alguna posibilidad de contarle a alumnos o a gente que me quiera escuchar, sobre todo los jóvenes, y les digo se sitúen en ese momento de nuestra historia", ha expresado el presentador de informativos, quien ha calificado de "terrible" la situación. "Yo pillé, desgraciadamente, los peores años de ETA, los más sangrientos, a finales de los 70 y la década de los 80 y los 90 y era tremendo levantarse cada mañana con un atentado terrorista, un asesinato o un secuestro", ha manifestado.

El 11S, Matías Prats se encontraba dando el informativo en directo cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. Lo primero que se le viene a la memoria al periodista, tal y como ha dicho, "es la figura de Ricardo Ortega, que era un fuera de serie, era un todoterreno, un periodista muy valiente que perdimos tres años después de estos atentados".

"Yo tenía la experiencia de haber vivido un atentado en los sótanos de esas mismas Torres Gemelas y también había visitado las torres, por lo que sabía la enormidad de aquellas torres", ha contado Prats, apostillando que, además, habían "estado hablando no mucho tiempo atrás de Bin Laden". "Los primeros instantes, como todo el mundo, no daba crédito y no sabía qué estaba sucediendo. Ya cuando impacta el segundo avión y cuando nos ofrecen el vuelo directo bien organizado hacia un sitio concreto de esa torre es cuando te das cuenta de que ha sido un acto terrorista", ha indicado.

"El 23F me tocó porque estaba de guardia"

Asimismo, el presentador también vivió el 23F. "Me tocó porque estaba de guardia. El subdirector de informativos me dijo que me preparase que yo iba a dar paso a las imágenes", ha recordado Matías Prats, que ha reconocido que "pasó miedo" cuando le dijeron que tenía que hacerlo y que pensó que ahí se había acabado su carrera. "Tenía mucha pinta de que la podía pringar porque era algo muy especial", ha expresado.