La actriz y presentadora Anabel Alonso ha valorado en Liarla Pardo la gestión del Gobierno y la oposición de la epidemia de coronavirus que está azotando a España y al resto del mundo. Alonso se ha mostrado especialmente crítica con la labor de la oposición: "No es que no aporten, es que ponen trabas. Intentaría como oposición hacer una crítica constructiva".

La actriz ha recordado que vivimos "una crisis sin precedentes, absolutamente desconocida, que es como la vida misma", y ha matizado a este respecto: "Por mucho que te cuenten cosas, hasta que no te las encuentras tú cometes prácticamente los mismos errores; errores que hay que intentar subsanar".

"Claro que el Gobierno se ha equivocado, y se equivocará, porque se adentra en terrenos desconocidos", ha destacado Alonso, que ha matizado esta apreciación: "Tal y como está la situación y cómo se ha gestionado en otros países, está bastante bien. Hay mucha perdida de vidas humanas que lamentar, pero bastantes menos de las que podrían haber sido".

En lo relativo a la situación laboral, Alonso considera que "la cultura y los servicios de ocio serán de los que más tarde se incorporen" a la vuelta a la normalidad, y ha contado lo que le ha ocurrido a ella: "Yo estaba con dos trabajos. En uno han aplicado un ERTE y en el otro se ha suspendido 'sine die' el estreno". No obstante, ha añadido que en su profesión están "acostumbrados a esa cuerda floja": "Hay que tener paciencia y saber que lo más importante es la vida".

Anabel Alonso, entre el inglés y la gimnasia

Cristina Pardo también ha entrevistado a Anabel Alonso cómo está llevando la actriz el confinamiento obligatorio impuesto por el Gobierno como medida para reducir el número de contagios de coronavirus: "Lo estoy llevando bastante bien. Soy bastante ermitaña".

"Estoy aprovechando para leer mucho, para ponerme al día con series y películas atrasadas", ha explicado Alonso, que no sólo está dedicando este tiempo al ocio: "He intentado estudiar inglés. He dado dos lecciones, y no he pasado. Y me he descargado una app de gimnasia y he hecho el primer ejercicio, el de calentamiento".

La actriz ha reconocido que durante este periodo de confinamiento ha intentado dejar Twitter, pero al mismo tiempo ha afirmado no poder conseguirlo: "Me busca, se me lanza. Un día dije: 'No voy a tuitear nada'. Pero me vinieron todos los 'trolls' y, por aclamación popular, tuve que volver".