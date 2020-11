La actriz Ana Milán, que estrena en ATRESplayer PREMIUM la serie original 'By Ana Milán', ha confesado en Liarla Pardo que la Navidad le da "mucha pereza". "Todo lo que es por obligación me da pereza. Eso de vuelve a casa por Navidad, compra regalos, quédate despierta para comer las uvas. A mí todo eso me da mucha pereza. Yo la Navidad la llevo regular nada más", ha expresado la actriz.

Milán también ha hablado con Cristina Pardo sobre el amor y el desamor: "A mí me han dado pocas calabazas", ha asegurado la actriz, quien ha dicho que "deberíamos dejar de decir que sufrimos por amor, para pasar a decir que se sufre por desamor, porque por el amor no se sufre".

Así, ha lanzado un mensaje a los que creen que lo están pasando mal por amor: "Si hay alguien por ahí que esté sufriendo, es que no es amor, es desamor".

Además, Ana Milán ha asegurado que tiene "pocos haters"." De los miles de tweets que había este domingo sobre la serie solo había uno malo que decía que le daba pereza, pero que después de ver el primer capítulo se tragaba sus palabras", ha comentado la actriz, al tiempo que ha añadido que no entra a discutir con haters porque le da "mucha pereza". "Me da más pena que rabia", ha manifestado.

Hay políticos que se dedican a torpedear y contaminar las cabezas"

En lo referente a cómo está llevando la pandemia, Milán ha contado que tiene "días de bajón" y que trata de informarse "bien y lo justo". "Trato de no entrar en esta guerra política que también estamos viviendo que me parece que nos confunde a todos un montón y que hay muchos partidos políticos que lejos de estar cuidando de nosotros y de nuestra salud mental, que es ahora mismo lo que también está en juego, se dedican a torpedear y contaminar las cabezas", ha criticado.

Por ello, ha insistido en que trata de informarse "bien y poco" porque, según ha dicho, es importante para ella.