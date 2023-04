Queda un mes y medio para la cita con las urnas del 28M y la precampaña electoral está ya en marcha. Este lunes hemos visto a Pedro Sánchez de mitin en Segovia y, a primera hora, un desayuno de Isabel Díaz Ayuso con Alberto Núñez Feijóo como telonero. Una ocasión en la que el líder del PP ha asegurado que la sanidad madrileña es la mejor de España... basándose en un informe que no dice eso.

El informe al que se ha referido Feijóo es un estudio de la Comisión Europea que analiza la competitividad de las regiones de la UE. Según el líder de la oposición, el documento dice que la sanidad de Madrid es "la mejor de España", pero en realidad esa no es una de las conclusiones del informe porque, para empezar, dicho estudio europeo habla de salud y no de sanidad.

En concreto, los parámetros que utiliza el estudio para medir la salud -que no la sanidad- de cada comunidad autónoma son los accidentes en carretera, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el ratio de muertes por cáncer, el ratio de muerte por enfermedades cardíacas o el número de suicidios.

El documento no habla en ningún momento del sistema sanitario. Es decir, no menciona las listas de espera, ni el número de pacientes por médico, ni el gasto sanitario por habitante, por lo que basarse en este estudio para hablar del sistema sanitario madrileño -o de cualquier otro- no tiene sentido alguno.