Wyoming asegura que no es querido por los políticos, que ha tenido "problemas con todos los Gobiernos". Así de contundente se muestra hablando con el director y guionista de cine, David Trueba, conductor del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM.

En este capítulo dedicado a la política, conoceremos aún más, cómo es verdaderamente la relación del presentador de El Intermedio con los/as políticas de España. Precisamente, por su papel de presentador de un programa informativo, de humor pero informativo, ha podido entrevistar a varias figuras de la política que él ha rechazado: "Yo no soy periodista, no valgo para ello, porque no sé poner distancia, por ello no comería con una persona con la que no me apetece comer", asegura.

Tanto que una vez, le dijeron de entrevistar a una de las personas más "queridas" informativamente por la prensa y él no quiso. "Me dijeron oye, puedes entrevistar a Bárcenas. Para un periodista tiene una erección tremenda, pero para mí no. No quise entrevistarlo. Mi agenda de baile la tengo llena", asegura Wyoming.