El colaborador de La Roca Nacho García lanza una pregunta a Víctor Manuel sin tapujos: "He leído que la gente por la calle a veces, al pararte, te llama Ana Belén. ¿Esto es verdad?". El cantante no ha podido contener la risa al escuchar la duda del humorista, y seguidamente ha respondido de forma abierta: "Eso me pasó una vez. Me crucé en un parque de Madrid con unas que crías volvían del colegio. Una de ellas levantó la vista, me vio y dijo: '¡Anda, Ana Belén!'".

Pero la divertida anécdota de Víctor Manuel no ha acabado ahí, como ha contado a continuación, para sorpresa de Nurica Roca y el resto de colaboradores: "Lo más curioso de todo eso es que hace cinco o seis años estaba yo sacando la basura en mi calle. De repente, pasaba una chica por la acera de enfrente y me dijo: 'Víctor, yo soy la que te llamó Ana Belén".