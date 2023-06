Tania Sánchez se mostró muy crítica con Vox en La Roca, donde se refirió al partido que lidera Abascal como una formación "que va a pelear para que no solo no exista la palabra violencia machista, sino que no existan los recursos públicos para atenderla y que no exista la formación en las escuelas". Para Sánchez, "esto es lo más grave, lo del pin parental y lo de que no podamos educar a nuestros hijos contra la desigualdad o en educación afectiva-sexual".

En este sentido, la analista defendió que la educación afectiva-sexual "es hoy en día la mejor prevención contra el machismo, las agresiones sexuales, las violaciones...", al tiempo que señaló que "a Vox le ofende más que los niños jueguen a mamás y mamás que el que jueguen a maltratar y violar a sus novias".

"Esto es con lo que PP está pactando y con lo que va a seguir pactando, porque si no, Feijóo no será presidente", expresó, tras lo que dijo que "cuando no haces educación afectiva y sexual, los niños juegan a estas cosas". "Creo que los votantes de Vox no se dan cuenta de lo peligroso que es lo que está haciendo Vox con la cuestión de género", añadió.