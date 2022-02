La Roca ha conseguido el testimonio de 'El Mecha', quien llegó a ser un "rey" de los 'Latin King' debido a que estuvo "en muchas hazañas". "Para ascender, tú tienes que demostrar valentía y esa sangre fría para hacer cualquier cosa. Cobrar las cuotas, tener manejo de la droga. La financiación de todas las armas era a través de la droga. Se maneja mucho dinero", ha señalado.

Además, el hombre ha definido su paso en la banda como "un verdadero infierno". "Lo he pasado mal. La conciencia no me dejaba tranquilo, porque había hecho mucho daño a mucha gente. He visto a un chaval caer, desangrarse y yo rematarle con una patada", ha confesado, a lo que ha añadido que "el chico murió de muchas puñaladas". "He estado involucrado en muertes. Hay cosas que no puedo decir", ha afirmado.