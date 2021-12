Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha expresado en La Roca su cabreo con el Gobierno por prohibir la caza del lobo en España. "La señora de Transición Ecológica pretende que no tengamos más que lobos. Ha declarado al lobo especie a proteger y en régimen de peligro de extinción cuando hay diez veces más lobos que cuando yo nací", ha expresado.

En la misma línea, Revilla ha dicho que no sabe "cómo pretende --la ministra-- que haya ganadería en las zonas altas de Cantabria, que la gente tenga ovejas, cabras, potros pastando...". "No queremos que el lobo desaparezca, queremos que el lobo exista, pero controlado. Queremos que la autoridad elimine una parte de ellos para hacer compatibles a los ganaderos con los lobos, salvo que nos digan que es mejor tener lobos y que no haya ganaderos", ha manifestado el presidente cántabro.