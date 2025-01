La respuesta de Gonzalo Miró a Juan del Val por la Sanidad en España: "Si está derivada a las comunidades y tienen una ideología distinta..."

Debatiendo sobre la nueva medida que propone el ministerio de Sanidad, que plantea que los jefes de servicios de la sanidad pública no puedan compatibilizar su trabajo en la sanidad privada, Juan del Val aseguraba haber escuchado "protestas" de algunos médicos.

"No sé si es posible o no, es como la educación concertada. Todos estaríamos de acuerdo en que todo fuera público pero no se puede hacer y me da la sensación de que estamos ante un caso similar", añade del Val: "Es un debate que se pone ahora encima de la mesa, pero a ver si los políticos dejan de poner debates encima de la mesa y de verdad, hacen algo".

Por su parte, Gonzalo Miró defendía que "realmente esto era imposible" y lo argumentaba de la siguiente forma: "El partido que esté en el Gobierno (a nivel estatal) tiene una ideología y está casi si me apuras en la obligación de intentar solucionarlo el problema, pero si esto está derivado a las comunidades y éstas tienen una ideología distinta a la que tiene el estatal... Es muy difícil pensar que esa comunidad va a tomar una decisión que quiera tomar el gobierno central porque es una cuestión ideológica". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.