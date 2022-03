Tania Sánchez, diputada de Más Madrid en la Asamblea regional, ha expresado en La Roca que "hay que hacerse muchas preguntas" sobre el aumento del gasto en Defensa. "La primera es si no forma parte de los intereses OTAN, que esta sea la excusa para algo que no es nuevo, ya que la OTAN lleva pidiendo el aumento muchísimos años y no se ha conseguido", ha manifestado.

Así, ha dicho que la segunda pregunta que habría que hacerse es "para qué se hace el aumento del gasto en Defensa": "¿Vamos a aumentar el presupuesto en defensa en España para seguir alimentando los intereses estratégicos de OTAN y EEUU? ¿O vamos a aumentarlo para pensar en una defensa europea más moderna, más basada en inteligencia, más digital, menos de gran industria armamentística?", se ha preguntado la política, quien ha dicho que "esa es la cuestión".

"Yo creo que este país si algo ha tenido en todo este periodo democrático es un déficit de debates serios sobre la Defensa, incluso la creación de la UME", ha destacado, tras lo que ha lanzado esta pregunta: "¿Las organizaciones de protección ante las catástrofes tienen que ser militares?" "A lo mejor no, a lo mejor hay que separar unos gastos de los otros. Y yo creo que esta es la clave", ha manifestado.

En este sentido, la diputada de Más Madrid ha criticado que "nunca se ha sido transparente en los gastos de Defensa, ni dónde van, ni cuál es la estrategia, ni cuáles son las amenazas que tiene este país, ni cómo las enfrenta, ni cómo están formados sus ejércitos". "Yo creo que es obvio que un país no puede no tener Defensa, y lo que sí tiene que tener es información y transparencia sobre para qué y con qué aliados, y creo que es lo que nos está fallando", ha concluido.