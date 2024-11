Las críticas a la actriz Elisa Mouliáa por haber denunciado en redes sociales al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón tras haber sufrido una agresión sexual se multiplicaron. Algo que ha lamentado el colaborador de La Roca Ramón Espinar, que ha definido como "un calvario" lo que ha pasado la víctima: "A esta mujer le han hecho pasar en redes sociales un calvario y un infierno por haber denunciado una agresión sexual", ha sentenciado.

"Me parece que en este tipo de momentos de la vida pública que se generan alrededor de un escándalo como el que ha generado el comportamiento que hemos conocido de Íñigo Errejón hay veces que aflora una especie de comportamiento social, sobre todo en las redes sociales sobre todo amparado en el anonimato". Un comportamiento que Espinar considera es "de cotilleo, de juicio y de auto de fe".

Espinar insiste en que "esta mujer, lo que primero necesita es acompañamiento y reconocimiento si ha sufrido una agresión sexual" y no juzgarla como se ha hecho en redes sociales por compartir allí lo que le sucedió. "A ver si vamos a tener que decirle a la agredida donde se tiene que expresar. Que se exprese donde le da la gana, que bastante ha callado", ha clamado.

Entonces, ha valorado que "aquí el debate no puede estar en tipo de prácticas sexuales, de qué personas, de qué se hacía", tampoco de "si se drogaban o hacían el pino puente": "Aquí el problema está en el consentimiento", ha clamado. "El problema es que hay mujeres que no han consentido conductas sexuales que se han ejercido contra ellas y no con ellas. Ese es el problema y esa es la lección social. Lo demás es mojigatería", ha concluido.