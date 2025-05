Pilar Vidal reprocha a Nacho García que no le haya pedido el teléfono: "Yo dije que tenía microenamoramientos..."

"Contentita me tiene Nacho. En Zapeando, dice que yo le tiro los trastos, que se ha ilusionado, y me deja a mí como una Mata Hari", ha expresado Vidal. La respuesta de García, en el vídeo.

Pilar Vidal ha expresado su "enfado" con Nacho García, y ha explicado en motivo de este: "En Zapeando, dice que yo le tiro los trastos, que se ha ilusionado, y me deja a mí como una Mata Hari". "He dicho que me tira los trastos y que cuando me voy, se los tira a Gonzalo Miró", ha respondido entonces el colaborador, tras lo que la periodista ha reconocido que tiene "microenamoramientos". "Soy práctica. Le tiré la caña, no la cogió, y me fui a otro", ha señalado.

En ese momento, García le ha dicho que su compañera "echa leña al fuego", cuando no se quiere calentar- "Es que ni me has pedido el teléfono", ha expresado Vidal, quien ha ofrecido al colaborador hacer "un montaje para el verano". Además, cabe destacar que los dos van solos a la boda de Marta Critikian. "De una boda sale otra", ha comentado la futura novia en referencia a ambos.