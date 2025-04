Pilar Vidal, sobre la participación de Bertín Osborne en 'Tú cara me suena': "El dinero le viene bien a todo el mundo"

Pilar Vidal ha hablado en La Roca sobre la participación de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena', y ha afirmado que "el dinero le viene bien a todo el mundo". Sin embargo, ha negado que el cantante esté en la ruina, "como hay gente que apunta". "A mí me consta que no lo está. Tiene empresas que no han funcionado, pero tiene otras que funcionan muy bien", ha asegurado, tras lo que ha subrayado que "tiene un programa semanal en una cadena autonómica, que ha dejado porque le viene bien de cara a su imagen participar en un concurso como 'Tu cara me suena'. "Es una manera de recuperar un poco el cariño de la gente después de alguna metedura de pata con respecto a cómo ha afrontado esa paternidad no deseada", ha expresado la periodista de 'ABC'.

Además, Vidal ha negado que Osborne tenga nueva novia. "¿Tú crees que ahora tiene tiempo de tener novia? Tiene tiempo para preparar las canciones de 'Tu cara me suena'. A Bertín le gusta salir con chicas, ha comido con una y cenado con otra, pero no es novia", ha declarado la periodista, quien ha dicho que "novia es con la que te vas a casar", y ha confesado que a ella le "encantaría" ser uno de los ligues del artista y empresario. Así, ha contado una anécdota que le ocurrió saliendo una vez de un restaurante con él: "Le dije a una compañera de prensa que estaba liada con él, y le dio la risa", ha recordado.