El Real Madrid ha celebrado este domingo la victoria de La Liga y Nuria Roca lo ha comentado con el equipo de colaboradores de La Roca. Sin embargo, se confunde al utilizar los términos de la jerga, lo que provoca que sus compañeros la corrijan. "Has dicho que el Madrid ha ganado la Copa de La Liga", echa en cara Nacho García a la presentadora, que bromea con que le falta decir "la Copa de La Liga y la UEFA de la Champions".

"La copa de La Liga no es incorrecto, pero sí lo es futbolísticamente", le corrige Juan del Val, quien le explica que se diría "el título de Liga". "Me parecía poco", responde Nuria Roca, a quien su marido le sigue explicando que "luego hay un trofeo que es una copa". por lo que, si gana la copa, gana la copa de La Liga", matiza Berni Barrachina, en este vídeo. Unas correcciones que molestan a Nuria Roca, quien 'amenaza' con "no hablar más de fútbol". Puedes ver este divertido pique entre los colaboradores en el vídeo principal de la noticia.