Un inocente comentario en Instagram ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para Nuria Roca. La presentadora ha desvelado en La Roca el "ataque" que ha recibido por parte de los fans de Shakira tras comentar la fotografía que subió Gerard Piqué a sus redes sociales con su nueva pareja, Clara Chía.

"A mí se me ocurrió poner: 'Qué guapos'. Bueno, no sabéis lo que me ha caído, no he bloqueado a más gente en mi vida", confiesa Roca, incluso recibiendo "amenazas".

La presentadora ve "tremendo" lo que "tienen que estar soportando" tanto Piqué como Shakira, lamentando la "agresividad" de la conversación.