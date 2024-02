Nuria Roca ha querido compartir con sus amigos de La Roca una "intimidad". "Hoy, a las 5:00 horas este señor, Juan del Val, se ha bajado al sofá a ver la tele". "¿Pero cómo que a ver la tele? ¿Cómo se puede tener tanta ignorancia", ha expresado entonces el escritor, quien ha explicado a su mujer que "esta noche, por primera vez en la historia, un español, Ilia Topuria, ha ganado el campeonato del mundo de la UFC".

"Estamos hablando de algo histórico", ha destacado Del Val, tras lo que Roca ha confesado que sabe que esto ha ocurrido porque ha visto a "todas las celebrities de Hollywood que han ido". "A mí es que las cosas donde no están Chanel o Nebulossa no me interesan", ha bromeado Berni Barrachina. "Yo me he enterado esta mañana, pero no soy tan friki como mi compañero", ha comentado, por su parte, Laura Arribas.