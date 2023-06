Nativel Preciado opinó en La Roca que "no es momento para valorar la tendencia de la intención de voto", mientras que dijo que lo que sí ve "es que pactar con una plataforma de Sumar no tiene nada que ver con el Gobierno 'Frankenstein' del que hablaba Rubalcaba".

"Me da la impresión de que Sumar da cierta confianza e ilusión a la izquierda", expresó la periodista, a lo que añadió que "Podemos cuenta menos en este momento que Yolanda Díaz, que tiene aceptación, es la líder mejor valorada dentro del panorama político". "Me parece que eso da una cierta esperanza a la izquierda, y no sé lo que pasará, pero creo que las encuestas en este momento no son nada significativas", concluyó Preciado.