Nuria Roca entrevista en La Roca a Miguel Bosé, que acaba de publicar un libro en el que aborda la complicada relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, sobre quien ha desvelado una anécdota sobre "un punto decisivo en su vida" que ocurrió cuando el artista "ya era un personaje establecido".

Ocurrió un día en que Dominguín cogió un taxi conducido por un joven: "En el transcurso del trayecto, nota que el taxista le está mirando por el retrovisor y le dice: 'A usted le conozco'. Y entonces mi padre dice: 'Sí claro, soy Luis Miguel Dominguín'. Y dijo: 'No, no, usted es el padre de Miguel Bosé'", ha explicado el cantante, que ha revelado cómo reaccionó su padre. "En ese momento, le dijo: 'Pare usted en la esquina próxima que me bajo'", ha recordado Bosé, cuyo relato puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.