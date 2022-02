Yolanda Díaz se ha volcado en el proyecto de la reforma laboral y en la entrevista con Gonzo en Salvados confiesa que siente "tristeza" con los resultados obtenidos en el Congreso de los Diputados a la hora de votar. En La Roca, el periodista ha contado cómo encontró a la ministra de Trabajo durante su charla y cómo la palabra "decepción" estuvo muy presente en ella.

"En esta ocasión, que no sé si era de horas y horas de jornadas complicadas, la palabra decepción esta muy presente durante toda la entrevista. No decepcionada con personas o con partido en concreto, sino con lo que ella denomina el 'politiqueo'", ha explicado Gonzo. Y añade que aunque Díaz "suele ser una persona muy afable incluso en el fragor del debate parlamentario", durante la entrevista "ha demostrado una sensación de cabreo que no es habitual en ella".