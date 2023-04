Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo, visita La Roca para hablar acerca de la visita de Juan Carlos I a España, que llegará el miércoles a Sanxenxo. Por la ría de Baiona, en la noche de este lunes, los helicópteros de la Policía han peinando el terreno, preparando la llegada del emérito. Este es el segundo viaje que el rey emérito hace a España desde su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020, y el objetivo del viaje vuelve a ser el mismo que en la primera ocasión: participar en las regatas.

El periodista analiza el el programa cómo se está comportando el entorno de Juan Carlos I con respecto a su polémica decisión de visitar España. "Le están empujando contra la Zarzuela, a un conflicto permanente", asegura. "¿Le están 'calentando la oreja'?", pregunta Nuria Roca. "Además, tampoco le hace falta", responde entre risas Urreiztieta.

Juan del Val también considera que al rey emérito tampoco le hace falta que nadie le anime a hacer lo que él quiere hacer. "Él piensa así y piensa que no ha cometido ningún delito, estoy completamente convencido. Me da la sensación de que no hace falta que nadie le apoye en esta historia. A partir de ahí, su visita a España o no, creo que requiere otro debate". En su reflexión, el colaborador de La Roca reconoce que gran parte de este "circo mediático" que se organiza con su llegada a Sanxenxo la tenemos los medios de comunicación.

Esteban Urreiztieta apunta a otro aspecto importante: "¿quién paga esta fiesta?". Juan del Val cree tener la respuesta. "La fiesta la pagamos quienes la hemos pagado siempre", recalca. "De momento, va a venir en un avión privado de nuevo, con matrícula en un paraíso fiscal. Aquí hay una cuestión muy relevante: él ya no es residente fiscal en España, no tiene causas pendientes y ya no está en el radar de la Agencia Tributaria. Si lo estuviera, le preguntaría quién le ha regalado el viaje o cómo se lo ha pagado", explica Urreiztieta.

"Con lo cual, ahora, se siente más libre que nunca", concluye Nuria Roca. "Exacto", confirma el periodista.