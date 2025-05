Juan del Val, sobre la rueda de prensa de Melody: "No va a decir nada; no hablará del conflicto israelí"

La participación de Melody en Eurovisión sigue acaparando titulares. En este vídeo de La Roca, Juan del Val se pronuncia sobre la rueda de prensa que ofrecerá la cantante la próxima semana.

"Yo pronostico que no va a decir nada. ¡Nada! No va a decir nada. Ella no va a hablar del conflicto israelí. No va a hablar de nada que tenga que ver con Radio Televisión Española, me juego lo que queráis", comenta el colaborador del programa.

Por su parte, Pilar Vidal apunta que "no hay ningún artista que haya ido al festival que no se haya quejado después de participar en Eurovisión".

Además, añade que esta 'ausencia' de Melody se debería a que ha seguido los consejos de su mánager.