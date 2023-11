Un restaurante de Georgia ha decidido cobrar un suplemento extra a los padres cuyos hijos se porten mal. Una decisión que ha generado en La Roca un intenso debate sobre si está bien que algunos establecimientos prohíban la entrada a menores.

Mientras que Sara Ramos ha reconocido que, aunque a ella no le gustan los niños, no le parece bien que no les dejen entrar en un restaurante, Juan del Val se ha mostrado más crítico.

"Detrás de un niño inquieto siempre hay unos padres muy tranquilos", ha comenzado apuntando. El escritor ha confesado que, aunque él es padre de tres hijos, comprende que existan sitios de "solo adultos".

"Los míos están bien educados, pero hay otros que no", ha explicado. Además, ha recordado que no se puede evitar que un niño pequeño termine llorando.