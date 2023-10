La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y cada vez su presencia en la vida cotidiana es mayor. Sin embargo, es esencial diferenciar la realidad de la creación para evitar engaños.

Juan del Val ha tenido la oportunidad de escuchar una grabación que imita su voz a través de este procedimiento y se ha llevado una enorme sorpresa: "El otro día me hicieron una grabación en la que salía hablando y no era yo. Por supuesto, no me daba cuenta, y es verdad que eso da un poco de miedo".

En este sentido, Nuria Roca se muestra tajante y lanza un claro mensaje en defensa del "sentido común".

Por su parte, Berni Barrachina ha hecho un alegato a favor de la inteligencia artificial: "Quiero defenderla un poco porque todavía no somos conscientes de lo que significa. Parece algo extraterrestre, algo loco, pero también son algoritmos que facilitan la vida. Igual que hemos inventado el lavavajillas y el aspirador que va solo, también está bien que las máquinas puedan sustituir actividades que te generan ansiedad y te hacen perder tiempo".