Juan del Val defiende que se regulen los pisos turísticos: "Están pervirtiendo el mercado"

Juan del Val habló en La Roca sobre la vivienda, y afirmó que "si hay una demanda de 3.000 viviendas y se construyen 1.000, tenemos un problema". "Soy de la opinión de que hay que regular el tema de los pisos turísticos, porque está pervirtiendo absolutamente el mercado", expresó, tras lo que criticó que "ninguna administración hace nada, y el problema se va arrastrando".

En este sentido, Del Val subrayó que "esto se está convirtiendo en un problema donde la gente no puede vivir en las ciudades, por lo que se están empezando a enfadar". "Y estamos ante gobiernos autonómicos de cualquier signo y el nacional, que lleva siete años gobernando, y no hacen nada", denunció el escritor, quien puso de ejemplo la situación en Madrid: "O regulas lo que pasa en el centro, o esto es inasumible, porque no puede ser que un piso de 30 metros cuadrados cueste 2.000 euros", manifestó.