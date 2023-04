El aumento de la cirugía genital ha originado un intenso debate en La Roca, donde Juan del Val ha dado su visión acerca de estas cirugías con las que se busca "intentar parecer más joven". El colaborador ve "completamente lógico" que una de cada diez de estas operaciones sean de carácter genital.

Al poner sobre la mesa la reconstrucción del himen, Juan del Val sentencia categórico: "No me parece romántico, me parece una esclavitud". Revive el debate en el vídeo que acompaña a estas líneas.