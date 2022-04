El actor y director Juan Echanove ha contado en La Roca que tras la pandemia tomó la decisión de "no volver a interpretar en bastante tiempo en teatro", porque, cuenta, son muchos años, muchas giras y cada vez todo es más complicado. "Llegó el momento en el que no podía más y decidí que no quería volver a trabajar como actor en el teatro, y ahí surgió hacer 'Ser o no ser'", ha explicado, sobre la obra en la que ahora trabaja en el Teatro La Latina.

Sin embargo, aunque el sólo quería dirigir, y no quería interpretar, acabó dirigiendo e interpretando y eso, ha explicado, "casi me lleva a la tumba y seguramente no vuelva a hacer nunca las dos cosas a la vez".

"No quiero volver a dirigir a Juan Echanove, en la vida. Nunca más. Es un actor al que respeto muchísimo, pero no te deja vivir para él solo existe el teatro, no es capaz de socializar, no vive el momento, no disfruta. Prefiero trabajar con otros actores y actrices", ha bromeado el director junto a Nuria Roca.