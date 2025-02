Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos: "La dedicatoria de Alfonso Basterra es un insulto a la ética"

Amills, en La Roca, afirma que Basterra no es un hombre que ha perdido a su hija, si no que es el hombre que "mata a su hija, en un proceso de aniquilación progresivo".

Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, ha estado en La Roca para hablar de esos casos en los que, desde la cárcel, se intenta sacar un rédito económico por el crimen que se ha cometido. Del caso de, por ejemplo, Alfonso Basterra, que ha escrito una novela que ha dedicado a su hija Asunta, por cuyo asesinato cumple condena en prisión.

"Alfonso Basterra no es un hombre que pierde a su hija. Es quien mata a su hija en un proceso de aniquilación progresiva. Pretende rehacer su identidad en base a la manipulación, con una dedicatoria que para mí es un insulto a la ética", expresa.

Y explica: "Puede hacer lo que quiera desde la cárcel, siempre y cuando no revictimice el caso por el que ha sido condenado. No se debe intentar limpiar una imagen que no puede ser jamás limpiada".

"El insulto es esa dedicatoria... 'Mi niña, mi vida, mi gran amor'. Es manipulación. Es falta de ética con un objetivo claro, que es el de rehacer una nueva identidad, revictimizando y con un fin lucrativo", concluye.