El padre Luis, un sacerdote que practicaba exorcismos, contó algunas de sus experiencias en La Roca. "Uno de los casos que tuve era una mujer. Cuando le dije al demonio que se marchara porque aquella mujer estaba bautizada, me dijo simplemente: 'Yo llegué antes'. Hablamos con ella después y se supo que había sido ofrecida al demonio en un altar", aseguró.

Además, recordó el caso de otro señor que "estaba poseído". "Me sacó de un empujón hasta la puerta; fue anormal esa capacidad de impulso; es como si fuera el demonio el que actúa". Así, señaló que "hay exorcismos que duran días". "Donde yo esté, seré el atacado. Me puede hacer de todo, me puede hacer daño, pero no tengo miedo al demonio. Comprendo que no es fácil", manifestó el padre Luis.