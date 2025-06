Gonzalo Miró tajante con los protocolos de la vergüenza: "Si tienes dinero, te atiendo. Si no, no"

A raíz del nuevo juicio por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la Covid-19, esta mañana ha tenido lugar una nueva manifestación para exigir justicia. Entre los asistentes ha estado la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Murieron de manera indigna y fueron insultados y acosados. Ayuso debería dar la cara", declaró la ministra ante los medios, visiblemente afectada por la situación.

Desde el programa La Roca, Gonzalo Miró también se pronunció de forma contundente contra lo que se ha denominado los 'Protocolos de la vergüenza'.

"El depender para ser derivado a un hospital o no por tener un seguro, no es una decisión médica, es una decisión política. Si tienes dinero te atiendo, si no tienes dinero no te atiendo. Es así de sencillo", denunció el colaborador.

Además, Miró criticó duramente la actitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "A Ayuso no le hubiera hecho falta mentir tanto en este tema si hubiera hecho las cosas bien. No ha parado de contar mentiras", aseguró.