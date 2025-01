Gonzalo Miró: "Me parece tremendamente importante saber de quién cobra la pareja de Ayuso y con qué dinero paga el piso en el que vive"

Gonzalo Miró hace un balance sobre la importancia de dos temas candentes en la actualidad política: el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado por dos delitos fiscales y otra de falsedad documental; y la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta madrileña.

"De los problemas de Hacienda de 'Alberto Quiron' nos enteramos por la prensa (por elDiario.es) y por un correo de Miguel Ángel Rodríguez (asesor de Ayuso) y a continuación, por la Fiscalía. Ese tema ya estaba en boca de todo el mundo cuando se supone que se filtra ese correo [por el que está investigado el fiscal] del que por cierto el juez ha obviado que dos periodistas tenían ese correo antes que el fiscal", comenta Miró.

Dicho esto, Miró sostiene que le puede parecer "importante hasta cierto punto" que el fiscal general "entre a esta guerra y filtre no sé qué concretamente qué dato que no se supiera ya", pero "sí me parece tremendamente importante saber de quién cobra la pareja de Ayuso o qué dinero paga el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid", afirma el colaborador. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.