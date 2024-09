En La Roca se ha debatido acerca de la existencia de un contrato que algunos futbolistas podrían hacer firmar a algunas mujeres para garantizar que tienen su consentimiento para practicar relaciones sexuales.

Un contrato que Gonzalo Miró ha calificado como "papel mojado" si la mujer quiere parar: "En el momento en el que una mujer se quiere echar atrás, independientemente de que haya firmado la venta del Vaticano, todo lo demás es papel mojado. Porque si tú lo firmas y aunque yo llegue y te diga que lo has firmado, puedes decir que cuando estábamos en ello me he arrepentido".