Lo de Évole inaugura con C. Tangana una temporada que tendrá como invitados a los protagonistas de la tragedia de Los Andes, a José Luis Rodríguez Zapatero o Albert Pla. "Zapatero va a venir a un programa muy especial, que va a coincidir con el 20 aniversario del 11M y del 14M, de su llegada al poder", avanza Jordi Évole en La Roca, donde sostiene que "esos cuatro días cambiaron por completo a España", porque "por primera vez la derecha se sintió desposeída del poder que le pertenecía".

"Creo que un poco de aquellos polvos vienen estos lodos", reflexiona el presentador, que cree que "la polarización actual sin aquel 14M no se entendería". Además, Évole no renuncia a entrevistar a Carles Puigdemont e Isabel Díaz Ayuso, algo que de momento se le resiste: "Yo nunca pierdo la esperanza, creo que además ambos ahora mismo tienen un protagonismo importantísimo en el panorama político nacional", afirma.

"Creo que era buen momento para Ayuso ahora concedernos una entrevista, de hecho estuvimos a punto de tenerla, pero finalmente se echó para atrás", revela el presentador. "Yo pensaba que con las elecciones gallegas iba a haber una oportunidad, también para intentar echarle un cable al jefe de su partido, a Feijóo, que yo creo que se juega muchísimo en esas elecciones, pero no ha sido posible al final, no sé si cambiará de opinión en algún momento", añade.

En cualquier caso, Évole defiende que "todo el mundo está en su derecho de ir a los programas que quiera": "Si Ayuso no quiere venir a nuestro programa, no pasa nada, yo lo encajo bien porque creo que un invitado de nuestro programa tiene que tener ganas de venir a nuestro programa, si no, mejor que no vengas, porque no te lo vas a pasar bien, no vas a estar cómoda". "Supongo que estará buscando el momento ideal", apunta.

No obstante, Évole lanza también una reflexión: "Es curioso que dos políticos tan alejados, hipotéticamente, ideológicamente, los dos nos han dicho que no".