La actriz Emma Ozores ha acudido al plató de 'La Roca' para hablar del nuevo documental 'Pajares y CIA' que estrena ATRESplayer. Nada más arrancar la entrevista, la artista ha querido desvelar un dato que los colaboradores del programa desconocían.

Y es que antes de ser el plató de 'La Roca', ese espacio fue el escenario de 'Farmacia de Guardia', la histórica serie en la que Ozores interpretaba a Sandra. "Me ha hecho una ilusión venir... Desde hace 500 años que no vengo. Me trae muchos recuerdos y todos buenos", ha confesado la actriz.