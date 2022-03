Begoña Urmeneta, camionera, ha señalado que ella no secunda la huelga porque ella no es transportista, sino "asalariada y este paro está convocado por una asociación de autónomos, la pequeña patronal". "Yo ahí ni entro ni salgo. Las reivindicaciones son de ellos", ha expresado, a lo que ha añadido que a los asalariados les han "querido meter en un par de puntos, pero no son reales". "Los asalariados no tenemos nada que ver. Si mi jefe para, yo tengo que parar. Y si mi jefe no para, yo no puedo parar", ha afirmado.

La mujer ha contado en La Roca que trabajaba en una empresa en la que la especialidad son las mercancías peligrosas. "La primera semana estuvimos trabajando, pero mi empresa recibió muchísimas amenazas, tanto la empresa como nosotros, los chóferes. Un compañero fue atacado con rotura de lunas. Y mi jefe cuando vio la situación dijo que no podíamos arriesgarnos a que pasara algo en carretera con la mercancía que llevamos", ha denunciado.

Además, Urmeneta ha explicado la diferencia entre transportista y camionero o conductor: "Un transportista es un señor que tiene una empresa. El resto somos conductores. Hay transportistas que, además, son conductores, porque tienen un camión y lo conducen", ha argumentado la camionera de la Comunidad Valenciana, quien ha dicho que "el peor enemigo de un transportista es el transportista que tiene al lado".