Ana Pastor ha hablado en La Roca sobre la polémica por 'El juego del calamar'. "Entiendo el fenómeno", ha afirmado, aunque ha dicho que "el debate está en las edades de los niños". "A mí no me parece bien que la vean. Yo ya sé que seguramente mi hijo está enfadado porque no se la dejo ver, pero es que creo que no es una serie para niños", ha defendido.

En este sentido, la periodista ha destacado que "los niños ahora mismo tienen tal cantidad de referencias violentas que no hace falta que tengan una más", a lo que Nuria Roca ha añadido que, además, en la serie aparecen escenas violentas "demasiado explícitas".

"Hay que tirar del sentido común de Ibai Llanos. A mí Ibai me gusta mucho y hay una edad para cada cosa. Igual que no todos van a ser Ibai, esto lo mismo", ha expresado Pastor, quien ha dicho que "hay un montón de opciones para ellos, incluso fuera de las tablets y de las pantallas". En su caso, ella ha contado que desconectado "viendo una serie que no se parezca mucho a lo que vivimos o viendo baloncesto".